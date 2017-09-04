Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uyuşturucu zanlısından gazetecilere: Bayramda çekmeyin

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gözaltına alınan zanlılardan biri gazetecilere çekim yaptığı için tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binaya operasyon düzenlendi.

BEKÇİ UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Bir kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan binanın bekçisi Z.D, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır ikişer paket eroin, kokain, bir paket esrar ele geçirildi. Zeytinköy ve Lara bölgesinde "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik operasyonda ise M.S, bir miktar uyuşturucuyu hassa teraziyle satarken yakalandı.

"BAYRAM GÜNÜ ÇEKMEYİN KARDEŞİM"

Gözaltına alınan Z.D. ile M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bayram günü çekmeyin kardeşim." diyerek tepki gösterdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya'nın Frankfurt kenti bomba nedeniyle tahliye edilmeye başlandı

Almanya'nın Frankfurt kenti bomba nedeniyle tahliye edilmeye başlandı

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA