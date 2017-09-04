Uyuşturucu zanlısından gazetecilere: Bayramda çekmeyin
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gözaltına alınan zanlılardan biri gazetecilere çekim yaptığı için tepki gösterdi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binaya operasyon düzenlendi.
BEKÇİ UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI
Bir kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan binanın bekçisi Z.D, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır ikişer paket eroin, kokain, bir paket esrar ele geçirildi. Zeytinköy ve Lara bölgesinde "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik operasyonda ise M.S, bir miktar uyuşturucuyu hassa teraziyle satarken yakalandı.
"BAYRAM GÜNÜ ÇEKMEYİN KARDEŞİM"
Gözaltına alınan Z.D. ile M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bayram günü çekmeyin kardeşim." diyerek tepki gösterdi.
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