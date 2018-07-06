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Uyuşturucunun ele geçirildiği tırın sürücüsü tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, 181 kilo 186 gram esrar bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Dimitris Nalmpantis'in kullandığı tır, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi.

Tırın üst tarafında farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi.

Narkotik dedektör köpeği "Ella"nın da katıldığı detaylı aramada, tırın üst tarafına tahta çıtalarla yapılan gizli bölümde, 177 paket içerisinde 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nalmpantis ve yanındaki Valcho Georgiev Karev, emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden Karev, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakılırken, sürücü Nalmpantis çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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