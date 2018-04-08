Uyuşturucuyla mücadele hız kesmedi

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik 36 bin 948 operasyonda 51 bin 580 zanlı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, narkotik birimlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları ülke genelinde kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda bu yılın ilk 3 ayında 36 bin 948 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik birimlerince 51 bin 580 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 25 ton 200 kilogram esrar, 4 ton 697 kilogram eroin, 381 kilogram sentetik uyuşturucu, 80 kilogram kokain, 36 kilogram afyon, 4 milyon 323 bin 869 uyuşturucu hap ve 21 bin 257 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon ve yakalanan zanlı sayısı da arttı

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan emniyet ve jandarma birimlerinin başarılı çalışmaları operasyon ve yakalanan zanlı rakamlarına da yansıdı.

Geçen yılın ilk 3 ayında düzenlenen 25 bin 476 uyuşturucu operasyonunda, 37 bin 359 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda, 45 ton 109 kilogram esrar, bir ton 750 kilogram eroin, 265 kilogram sentetik uyuşturucu, 123 kilogram afyon, 85 kilogram kokain, 12 milyon 730 bin 94 uyuşturucu hap ve 36 bin 431 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Bu yılın ilk 3 ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında, operasyon sayısında yüzde 45, gözaltı sayısında yüzde 38, ele geçirilen eroin miktarında yüzde 168 artış sağlandı.

Aynı döneme bakıldığında afyonda yüzde 71, uyuşturucuda yüzde 66, esrarda yüzde 44, Hint kenevirinde yüzde 42 ve kokainde yüzde 6 azalma oldu.

Bu yılın ilk 3 ayı ile 2016'nın aynı dönemine ait istatistikler karşılaştırıldığında ise uyuşturucu operasyonu yüzde 63, gözaltı sayısı yüzde 45, uyuşturucu hap yüzde 201, eroin yüzde 104, esrar yüzde 77 ve kenevir yüzde 20 arttı. Ele geçirilen kokain miktarı yüzde 63, afyon miktarı yüzde 30 azaldı.