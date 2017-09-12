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Uyuyakalan çocuk okul servisinde unutuldu

Beyoğlu Pierre Loti İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim gören bir çocuk, uyuyakalınca servis aracında unutuldu.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 6 yaşındaki Ecrin, Pierre Loti İlköğretim Okuluna bağlı "54" numaralı öğrenci servisine bindi. Ardından servisi kullanan Şevket ismindeki şoför, okula vardıktan sonra çocukları indirdi. Ancak servisin en arka koltuğunda oturan Ecrin, araçta uyuyakaldı. Bütün öğrencilerin indiğini zanneden şoför ardından okul çıkış saatini beklemek üzere aracı Sanatkarlar Caddesi üzerinde park etti. Bir süre sonra uyanan Ecrin araçta kilitli kaldığını fark edince camlara vurmaya başladı. Çocuğu fark eden şoför önce çocuğa emniyet kemerini çıkartmasını, ardından da ön kısma geçerek servisin kapısını açmasını tarif etti. Kemerini çıkartan çocuk aracın kapısını açarak çıktı. Yaklaşık yarım saat aracın içerisinde kalan çocuk ardından taksiyle servisin hostesine teslim edildi. Hostes de çocuğu alarak okulun yakınındaki bir büfeye götürdü. Olay hakkında ailesine haber verilmeyen çocuk büfede akşama kadar patates kızartması yedi. Daha sonra okul çıkışı saatinde tekrar servis aracına binen çocuğun ailesine ait bir telefon numarası arandı ve Ecrin, yine servisle evine bırakıldı.

ŞOFÖRÜN OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Olayın ardından Ecrin'in ailesi okula giderek şoförden şikayetçi oldu. Ardından okul yönetimi, isminin Nihat olduğu öğrenilen servis sahibine durumu bildirdi. Bunun üzerine servis sahibi şoförün ve hostesin servisle ve okulla ilişiğini kesti. Olay sonrası yeni bir şoförün ve hostesin işe alındığı ve servisin kullanılmaya devam edildiği öğrenildi. Öğleden sonra okul çıkışında konuşan bir servis şoförü, "Olayı duyduk. Çocuk aracın içerisinde unutulmuş ama sonradan çıkartılmış, çocukta herhangi bir şey yok" dedi.

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