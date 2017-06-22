Terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine 'kartal pençesi' operasyonu düzenlendi

İstanbul ve 8 ilde, terör örgütünün uyuyan hücrelerine yönelik düzenlenen 'kartal pençesi' operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'a kaçan bölge sorumlusu "Yılmaz Kürdo" lakaplı Yusuf Saydut'un Yüksekova'da 2 askerin şehit edilmesi ve 2011 yılında İstanbul Avcılar'da 11 kişinin yaralandığı patlamanın talimatını veren terörist olduğu belirtildi.

Hakkari Yüksekova polisi terör örgütü PKK'ya yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Operasyonun ilk ayağı 2016 yılının Mart ayında gerçekleşti. Geçen yıl terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ın Kandil'den Yüksekova'ya gönderdiği en güvendiği komutanlarından Bawer kod adlı Nadir Güneç, güvenlik güçlerince öldürüldü. Polisin peş peşe yaptığı başarılı operasyonlar sonrası Cemil Bayık'ın görevlendirdiği Yüksekova sorumlusu "Yılmaz kürdo" lakaplı Yusuf Saydut ise Kuzey Irak'a kaçtı.

BAWER VE KÜRDO'NUN ADAMLARI

Yüksekova Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristler Güneç ve Saydut'un ekibiyle irtibatlı teöristleri tespit etmek için çalışma başlattı. Hendek çatışmasından da kaçarak büyükşehirlere gittikleri belirlenen örgüt üyelerinin, "uyuyan hücre" konumunda yer aldıkları belirlendi.

8 İLDE "KARTAL PENÇESİ" OPERASYONU

Elde edilen delil ve bilgilerin ardından Yüksekova terörle mücadele ekipleri, kaçakçılık ve organize şubesi ekipleri ile birlikte İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Batman, Muş, Van ve Yüksekova'da baskınlar düzenledi. Operasyonda 28 terör şüphelisi gözaltına alındı. Yüksekova'da yapılan aramada toprağa gömülmüş 1 kaleşnikof ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda döküman bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL'DAKİ PATLAMA TALİMATINI VERMİŞTİ

Polis ve jandarma tarafından aranan ve Kuzey Irak'ta olduğu öğrenilen Saydut'un İstanbul Avcılar'da 2011 yılında 11 kişinin yaralandığı patlamanın ve Yüksekova'da 2 uzman çavuşun sokakta şehit edilmesinin talimatını veren terörist olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda Bawer kod adlı Nadir Güneç'in terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'la birlikte fotoğraflarına ulaşıldı. (Habertürk)