Uzaya kargo götüren Dragon kapsülü başarılı bir şekilde dünyaya döndü

ISS’e kargo taşımak için geliştirilen Dragon kapsülü, yolcuğunu başarılı bir şekilde tamamlayarak dünyaya geri döndü. Dragon kapsülü, 2019 yılında insanlı uçuşlar için kullanılabilir.

Dragon kapsülü uzaya kargo götürdü

Elon Musk’ın yönetimiyle uzay teknolojilerinde inovatif çalışmalar yapan Spacex, test uçuşlarına devam ediyor. Şirketin daha önce Crew Dragon adıyla tanıttığı uzay kapsülü, bu çalışmalarda büyük bir öneme sahip. 2014 yılında NASA ile SpaceX arasındaki 4.2 milyar dolarlık işbirliğiyle, Dragon kapsülünün testleri devam ediyor.

Dragon kapsülü Temmuz ayında, ISS’e (Uluslararası Uzay İstasyonu) kargo malzemesi taşımak için yola çıkmıştı. Deney malzemeleri, mürettebat için yiyecek – içecek ve ekipmanlar taşıyan kapsül, CRS-15 misyonunu başarılı bir şekilde tamamladı. SpaceX, kapsülün hareketini anlık olarak Twitter üzerinden duyurdu.

TR saati ile 4 Ağustos’ta saat 1:32’de atılan tweet ile uzay kapsülünün Pasifik Okyanusu’na iniş yaptığı açıklandı.

Dragon will re-enter Earth’s atmosphere in ~5 hours. Splashdown at 3:17 p.m. PDT. — SpaceX (@SpaceX) 3 Ağustos 2018

Splashdown of Dragon confirmed. Recovery team en route. — SpaceX (@SpaceX) 3 Ağustos 2018

Şu anda kargo taşımak için kullanılan kapsül, testleri başarılı bir şekilde geçerse ISS’e astronot taşımak için kullanılacak. Ancak bunun için testlerin geçilmesi ve lisansın alınması gerekiyor. SpaceX, kapsül ile insanlı uzay yolculuğu için 2019 yılının Nisan ayını hedefliyor.

(ShiftdeIete)