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Uzayda ilk serbest uçuş gerçekleştiren astronot Bruce McCandless hayatını kaybetti

Uzayda insanlı manevra ünitesini kullanarak herhangi bir başka uzay aracına bağlı olmadan ilk serbest uçuş gerçekleştiren Amerikalı astronot Bruce McCandless 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) , uzayda insanlı manevra ünitesini kullanarak herhangi bir başka uzay aracına bağlı olmadan ilk serbest uçuş gerçekleştiren Amerikalı astronot Bruce McCandless'ın 80 yaşında Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak NASA, McCandless'ın ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Öte yandan McCandless 3 Şubat 1984 tarihinde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak, 312 saatten fazla uzayda kalmıştır. Sırt roketi ile Uzay Mekiğinden 100 m (328 ft) yol kat etmiştir. Yörüngede 8 gün bulunduktan sonra Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmıştır.

 

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