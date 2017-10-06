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Üzerinde bomba olduğundan şüphelenilen kadın gözaltına alındı

Vezneciler'de üzerinde bomba olduğundan şüphelenilen bir kadın gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Saraçhane'den geçerken polis merkezini soran kadının üzerinde bomba olduğuna yönelik ihbar üzerine polis ekipleri hareket geçti
 
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, şüpheliyi Vezneciler'de gözaltına aldı.
 
Şahsın üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
 
Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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