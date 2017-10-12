AA muhabirinin, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığından aldığı bilgiye göre, TBMM'de kabul edildikten sonra 2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakamesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında uzlaştırmada yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Kanunla aralarında tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılığın da bulunduğu suçlar uzlaştırma kapsamına alındı.

Uzlaştırma çerçevesinde önceki yıl 17 bin 300, geçen yıl 12 bin dosya olumlu sonuçlandırıldı. Kanun değişikliğinin ardından da 2017'de uzlaştırma rekor kırdı.

Bu yılın ilk 8 ayında 287 bin 100 soruşturma ve kovuşturma dosyasında uzlaştırmaya gidildi. 147 bin 200 dosya uzlaştırmacılar eşliğindeki müzakereler sonrasında uzlaşma ile sonuçlandırıldı, 37 bin 900 soruşturma ve kovuşturma dosyasında ise uzlaşma sağlanamadı.

Başarı oranı yüzde 80

Böylece, uzlaştırmada yüzde 80 başarı elde edildi. Dosyalar, 30 güne kadar varan sürelerde sonuçlandırıldı. 102 bin dosyanın ise uzlaştırma işlemleri devam ediyor.

Uzlaştırma bürolarında bu yıl sonunda 200 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandırılması planlanıyor.

Uzlaştırma süreci nasıl işliyor?

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma, maddi ve manevi zararın karşılanması ve bağışta bulunma gibi edimleri (anlaşma kararı) belirliyor.

Bu tür edimler üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.