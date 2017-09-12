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Uzman çavuş bavulunda bin 800 mermi ile yakalandı

Tokat'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir uzman çavuşun bavulunda bin 800 tabanca mermisi ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Tokat-Sivas karayolu Geyraz mevkisinde Diyarbakır-Samsun seferini yapan yolcu otobüsünü durdu.

Otobüste yapılan aramada, O.D'ye ait bavulda bin 800 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.D'nin Diyarbakır'da görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

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