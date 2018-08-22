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Uzman çavuş, evinde ölü bulundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Ufuk K. (24) evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Ufuk K.'nin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

  • DHA
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Olay, dün gece saatlerinde Şebinkarahisar ilçesinde meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Ufuk K.´dan haber alamayan yakınları eve gitti. İddiaya göre Ufuk K., başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Giresun Devlet Hastanesi´ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ufuk K.'nin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ufuk K.'nin cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Isparta´ya gönderileceği öğrenildi.  

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