Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın annesi ve eşi, şehadet haberini misafirliğe gittikleri evde aldı.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın annesi ve eşine şehadet haberini, misafirliğe gittikleri şehidin dayısının Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinde, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer verdi.

Sinir krizi geçiren şehidin annesi Ayşe Aydın'a sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin kardeşi, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin'e sarılarak gözyaşı döktü.

Babası birkaç yıl önce vefat eden şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın 37 gün önce evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi.