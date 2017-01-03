Uzman çavuş kocasını öldüren kadına müebbet isteniyor

Olay, 7 Mayıs Cumartesi günü Ertuğrulgazi Mahallesi'nde jandarma lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuğu olan T. çifti, akşam saatlerinde ev temizliği konusunda tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, 33 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş M.T. belindeki silahı çıkardı. M.T.'nin 23 yaşındaki eşi G.T. silahı eşinin elinden alarak tetiğe bastı. Kalbine kurşun isabet eden M.T. 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alına alınan G.T. tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan hakkında dava açılan G.T.'nin iddianamesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, şüphelide ilişkiye dair somut bir tespit olmadığı yer aldı. Ayrıca hekim raporunda ise, genç kadının sol kolunda 2, sırtında ise 7 adet eski iz bulunduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin öldürme olayını tasarlayarak gerçekleştirmediği kanaatine varıldığı belirtildi. Müebbet hapis talebiyle hakkında dava açılan genç kadın, önümüzdeki günlerde 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.