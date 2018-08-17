Uzman erbaşlar mezun oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 26. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş ve 2. Dönem Sahil Güvenlik Komutanlığı Asayiş Branşı Uzman Erbaş kursları kapanışı töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kurs birincisi olan Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Emre Çelik, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Karabük Vali Vekili İsmail Bayata, bu muhteşem tablonun anne ve babaların eseri olduğunu söyledi.

Askerlerin, çok zorlu bir süreç sonrasında asayiş kursunu başarıyla tamamlayarak jandarma teşkilatına güç katmak üzere sarsılmaz bir iradeyle karşılarında durduğunu ifade eden Bayata, "Onları bugüne getiren, gözünden bile esirgeyen, her türlü fedakarlığa katlanan anne babalarımızı kutluyor, onların eğitimleri esnasında ilmen, fennen, bedenen bu seviyelere ulaşmalarını sağlayan tüm öğretmenlerine, subay astsubaylarımıza ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Askerlerin, asayiş kurslarını tamamlayarak jandarma ve sahil güvenlik teşkilatına hizmet etmeye hak kazandığını aktaran Bayata, uzman erbaşlara şöyle seslendi:

"Bu kutlu göreve talip olup, her türlü şer odaklarına karşı dimdik durmaya karar verdiniz. Aldığınız eğitimle zorlu ve onurlu bir meslek hayatına hazır hale geldiniz. Sizlerin çok başarılı olacağına inancım tamdır. Meslek hayatınız boyunca yemininize sadakatle bağlı kalacağınıza, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağınıza, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetlere azami dikkati ve özeni göstererek görev yapacağınıza, gayri meşru hiçbir güç odağının, şer odağının emrine girmeden sadece devletinizin emrinde ve yüce Türk milletinin hizmetinde olacağınızdan hiçbir şüphem yoktur."

"2 bin 381 uzman erbaş kursu tamamladı"

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak da 2 bin 381 uzman erbaşın kursu tamamladığını belirtti.

Uzman erbaşların sabretmeyi, fiziki güçlerini koruyarak verilen görevleri tam ve eksiksiz yapmayı öğrendiğini vurgulayan Çakmak, "Mevcut öz güveninizi ve savaşçı ruhunuzu daha da geliştirdiniz. Meşakkatli fakat onurlu bir meslek yaşamına hazır hale geldiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursta başarılı olan uzman erbaşlara Bayata, Çakmak, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve diğer protokol üyeleri belgelerini verdi.

Tören geçişinin ardından etkinlik sona erdi.