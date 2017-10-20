Uzman komandolar brövelerini taktı

Eğirdir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 42. dönem uzman komando temel eğitimini tamamlayan 250 asker için tören düzenlendi.

Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, törende yaptığı açıklamada, Türk Komandosu'nun en genç ve yeni neferlerine bundan sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki yaşamlarında ve özel hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Köroğlu, kurs boyunca görev yapan komutanlara da teşekkürlerini bildirdi.

Törende kursiyerler adına Komando Uzman Çavuş Ersin Vural, yaş kütüğüne plaket çaktı. Programda Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve ilçe protokolü dereceye giren kursiyerlere plaket ve onur belgesi verdi.

Brövesini eşi ve kızı verdi

Törende dereceye giren kursiyer Okan Gül'e başarı belgesini eşi ve 8 aylık kızı Hifa tarafından takdim edildi.