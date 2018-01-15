Uzun / Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, Veri Bağı Sistemleri ile füzeler tam isabet
OMTAS, UMTAS ve HİSAR Projelerinde Füze Veri Bağı Sistemleri Aselsan ile imzalanan sözleşme kapsamında Meteksan Savunma tarafından yerli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmekte.
Uzun ve Orta Menzilli Tank Savar Füze Sistemi Programları (UMTAS/OMTAS) kapsamında geliştirilen Veri Bağı, füzenin uçuşu sırasında füzede yer alan görüntüleyici özellikte bir arayıcının oluşturduğu görüntünün ve hedef bilgilerinin yakın gerçek zamanlı olarak kullanıcı personele iletilmesi ve kullanıcının bu görüntü üzerinde yaptığı işaretleme, kilitleme, yönlendirme gibi çeşitli işlemlere ilişkin komutların füzeye geri iletilebilmesi amacıyla noktadan noktaya çift yönlü sayısal veri iletişimi sağlayan, almaç‑göndermeç ve anten birimlerinden oluşan tümleşik alt sistemdir.
UMTAS/OMTAS Veri Bağı’nın kullanım amacı, at-güncelle kullanım konsepti kapsamında füzenin komuta-kontrol yeteneklerinin artırılması, hedef bilgilerinin sürekli ve güncel olarak kullanıcıya iletilmesi ve hedef tahribat bilgisinin kullanıcı tarafından yakın gerçek zamanlı olarak öğrenilmesidir.
Alçak / Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Veri Bağı
Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Programları (HİSAR A/O) kapsamında geliştirilen Veri Bağı, füzelerin uçuşu esnasında ara safha güdüm bilgilerinin füzelere iletilmesi amacıyla fırlatma sistemi ile füzeler arasında noktadan çok noktaya sayısal iletişim gerçekleştirmektedir.
FÜZE VERİ BAĞI ÇÖZÜMLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Milli ve özgün
Noktadan-noktaya ve noktadan-çok noktaya haberleşme
Görüş hattı içi haberleşme
Tek yönlü ya da çift yönlü haberleşme
Güvenli veri iletimi (TRANSEC ve/veya COMSEC)
Cihaz içi Test
OMTAS, UMTAS ve HİSAR Projelerinde füze veri bağı sistemleri Aselsan ile imzalanan sözleşme gereğince Meteksan Savunma tarafından tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmekte.
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