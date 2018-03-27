Uzunköprü'de tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı

Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu yükselirken, bir kısım tarım arazisi su altında kaldı.

Debisi yükselen nehir suyu, yatağından çıkarak ilçedeki Ergene havzasına yayıldı. İlçedeki 500 dekar arazi su altında kaldı. Tarihi Uzunköprü'nün altından geçen nehir de yatağından çıkarak çevreye yayıldı.

DSİ ölçümlerine göre, Yenicegörece istasyonunda nehrin debisi 513 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin dün akşam çok şiddetli yağış aldığını söyledi.

Çakmak köyündeki bazı evleri ve sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su bastığını belirten İşbilen, şunları kaydetti:

"Köylere su baskınları olduğunda belediyemiz gerekli yardımları yapıyor. Görüldüğü gibi Ergene ovası su altında. Elde ettiğimiz rakamlara göre 24 saatte saniyede 1.6 milimetre yağış aldı ilçemiz. Meriç ve Uzunköprü akşamdan bu yana Edirne'nin en fazla yağış alan yerleri. Kırkavak Deremizde yoğun bir debi artışı ve su yüksekliği yaşadık. Deremiz ovadan Ergene Nehri'ne katılır. Ergene Nehri'ndeki su yüksekliği çok fazla değildi, her ne kadar ovada yayılmış su miktarı olsa da ilçedeki 500 dekar arazi sular altında. Bu arazilerden bir kısmı buğday ekili arazi."

DSİ ekiplerine de çalışmalarından dolayı teşekkür eden İşbilen, alarm verilecek bir durumun söz konusu olmadığını, ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.