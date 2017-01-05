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Vahşet! Öldürdüğü eşinin cesedini jandarmaya getirdi

Çatalca'da, otomobilde tartışıp boğazını keserek öldürdüğü eşi İlknur Hare'nin (22) cesedini jandarma komutanlığına getiren Gökhan Hare, bıçakla kendini de yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrılan Gökhan Hare, yanında eşinin cesediyle Gümüşyaka Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Eşinin boğazını keserek öldürdüğünü itiraf eden Hare, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Gökhan Hare Silivri Devlet Hastanesine kaldırılırken, İlknur Hare'nin otomobildeki cesedi, ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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