Vahşice öldürülen Ceylin’in son sözü: Şükriye Teyze ne yapıyorsun?

İddianamede, Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında ‘’Canavarca hisle, tasarlayarak adam öldürmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 500 lira borç için kaçırılan küçük Ceylin’in son sözleri de iddianame de yer aldı. Ceylin’in 3 yaşındaki oğlu ile oynaması için eve geldiğini söyleyen sanık Şükriye Türkmen, ‘’Banyodaki el havlusunu aldım ve bana sırtı dönük olan Ceylin’in ağzına ve burnuna bastırdım. Ceylin direniyordu, bu sırada boğuk bir sesle ‘Şükriye Teyze ne yapıyorsun?’ dedi. Ceylin’in kalkmaya çalışması üzerine tahta kasayla Ceylin’in kafasına vurdum’’ dedi.

HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞ

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Burak Deveci, Türkmen çiftinin, yaş itibariyle direnme gücü olmayan Ceylin Atik’i kafasına tahta parçası ile vurarak bayılttıkları, henüz hayattayken kapalı sandık içerisine koydukları, sandıktan çıkmaması için üzerine yorgan ve battaniye attıklarını, bu nedenle havasızlıktan Ceylin’in öldüğünü belirtti.

Ceylin’i öldüren cani çift yarın hakim karşısına çıkacak.