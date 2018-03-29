Vahşice öldürülen Ceylin’in son sözü: Şükriye Teyze ne yapıyorsun?
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
- ATAKAN ŞEN İZMİR
İddianamede, Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında ‘’Canavarca hisle, tasarlayarak adam öldürmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. 500 lira borç için kaçırılan küçük Ceylin’in son sözleri de iddianame de yer aldı. Ceylin’in 3 yaşındaki oğlu ile oynaması için eve geldiğini söyleyen sanık Şükriye Türkmen, ‘’Banyodaki el havlusunu aldım ve bana sırtı dönük olan Ceylin’in ağzına ve burnuna bastırdım. Ceylin direniyordu, bu sırada boğuk bir sesle ‘Şükriye Teyze ne yapıyorsun?’ dedi. Ceylin’in kalkmaya çalışması üzerine tahta kasayla Ceylin’in kafasına vurdum’’ dedi.
HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞ
İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Burak Deveci, Türkmen çiftinin, yaş itibariyle direnme gücü olmayan Ceylin Atik’i kafasına tahta parçası ile vurarak bayılttıkları, henüz hayattayken kapalı sandık içerisine koydukları, sandıktan çıkmaması için üzerine yorgan ve battaniye attıklarını, bu nedenle havasızlıktan Ceylin’in öldüğünü belirtti.
Ceylin’i öldüren cani çift yarın hakim karşısına çıkacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.