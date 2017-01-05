Vali Ayyıldız: Eldeki verile PKK'yı işaret ediyor
Vali Ayyıldız, terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 'Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor' dedi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız: "Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı 5 vatandaşımız var."
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