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Vali Esengül Civelek bayramlaşmada gözyaşlarına hakim olamadı

Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Kırklareli Valisi Esengül Civelek, huzurevinde düzenlenen bayramlaşma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

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İl Özel İdaresi Kongre Merkezinde düzenlenen törende, Vali Esengül Civelek, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından Vali Civelek ve beraberindekiler, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Vali Civelek burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'yi hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Kırklareli'de güzel günlerinin geçtiğini belirten Civelek, tüm Kırklarelili vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşması sırasında huzurevinde kalan bir yaşlı kadın ile sevgi evindeki çocukların Vali Civelek'e sarılmasıyla duygulu anlar yaşandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Civelek, huzurevi sakinleri ile çocuklardan helallik istedi.

Makam aracına binene kadar ağlayan Civelek, ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Muğla'da 22 yıl sonra bir ilk
 
Valiler Kararnamesi ile Muğla’ya 2’nci kadın vali atandı. 1991-1995 yıllarında Muğla valiliği yapan Lale Aytaman’dan sonra son kararname ile Muğla’ya Esengül Civelek atandı.

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