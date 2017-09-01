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Vali Şahin: İstanbul'da kurbanlık kesimi sırasında 47 yaralanma var

stanbul Valisi Vasip Şahin, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında 47 yaralanma olayının kendilerine intikal ettiğini, geçen senelere göre mukayese edildiğinde bu sayının çok düşük olduğunu açıkladı.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığını Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Şahin, ziyarette görev yapan askerlerle ve  komutanları ile tek tek tebrik ederek, ellerini sıktı.

Daha sonra Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünü geçen Şahin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir  gazetecinin sorusu üzerine, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda geçen seneye göre büyük azalma olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, "Şu ana kadar bana 112'den intikal eden rakam toplam 47 vaka. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde bu çok düşük bir rakam. Bunların içerisinde kendiliğinden hastaneye müracaat eden hastalarımızın sayısı henüz yok. Onlar ileriki günlerde daha da netleşecek ama görüntü şu anda eskiye göre çok büyük bir düşüş var." dedi.

Vali Şahin, bu düşüşte alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu, ilgili kurum ve belediyelerin bu konuda çalışmalar yaptığını bildirdi. Vatandaşların da uzman kasaplara daha çok rağbet ettiğini ifade eden Şahin, bundan dolayı İstanbullulara  teşekkür etti.

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