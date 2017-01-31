Vali Şahin: Türkiye, dünyada söz sahibi 3 ülkeden biri olacak

Vali İbrahim Şahin, Samsun'da üretilen cerrahi aletlerin önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Samsun'un cerrahi alet üreten dünyadaki 3 önemli merkezden biri olduğunu vurgulayan Şahin, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de üretilen cerrahi aletlerin ihtiyacın yüzde 10'unu karşıladığını ifade eden Şahin, bunun daha yukarılara çıkarılması gerektiğini belirtti.

Meslek lisesi açılması için teklif götürdük

"2017'de ciddi projelerden birinin medikal aletler konusu olduğunu belirten Vali Şahin: "Cerrahi alet üretimi dünyada 3 yerde kümelenmiş durumda. Bu şehirler; Almanya'da Tuttlingen, Pakistan'da Sialkot ve Türkiye'de Samsun. Samsun'da 40 firma medikal alet üretiyor. Bu firmalar 15 bin türde medikal alet üretiyor. Firma yetkilileriyle konuştuğumuzda eleman bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Eleman temini açısından bir meslek lisesi açılması için teklif götürmüştük. Milli Eğitim Bakanımız bu konuyu çok önemsedi. Bakanımızın bu konuda hızlı talimatları oldu. Müfredatın dahi burada taraflarca belirlenmesi konusunda ciddi bir esneklik gösterdiler. Kurumlarımız müfredatı oluşturuyorlar. Biz hemen bir okul temin ettik. Okulun tapusu Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Okul müdürünün atanması yapıldıktan itibaren 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Medikal Aletler Meslek Lisesi veya Medikal Aletler Anadolu Meslek Lisesi adı altında okulumuzu açmayı düşünüyoruz" dedi.

Mezun olanlar kendi iş yerini açabilecekler

Vali Şahin: "Yavrularımız bu meslek lisesini okurken fabrikalarda, atölyelerde üretime katkı sağlayacaklar. Kendilerine hesap açtıracağız ve çalışmalarını ücretlendireceğiz. Aynı zamanda banka hesaplarında para bloke edilecek ve mezun olduklarında küçükte olsa bir sermayeleri olacak. Yavrularımız mezun olduklarında arzu ederlerse kendi iş yerlerini açabilecekler. Bizim en büyük sıkıntımız nitelikli iş gücü. Bunun yetişmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızla ciddi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan üniversitemizin devreye girmesi gerekiyor. Meslek Yüksek Okulunda medikal aletler bölümünün açılması önerilmişti. Bu konuya çok sıcak baktılar ve geçen yıl ilk grubu da aldılar. Fakat bu noktada bizim önceliğimiz meslek lisesi mezunları yetiştirmek" dedi..

Bafra'da Medikal Aletler OSB kurma çalışmasına başladık

Vali Şahin yaptığı açıklamada: "Bununla birlikte Bafra'da Medikal Aletler OSB kurma çalışmasına başladık. O da çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Amacımız buranın yaşayan bir OSB olması. OSB'nin içerisinde iki katlı evler olmasını istiyoruz. Evlerin altına kuracağımız siensi tezgahlarda boş zamanlarında üretime katkı sağlayabilirler. Parça başına ücret alacakları için ek gelir elde etmiş olacaklar" diye konuştu.

Firma saysını ve istihdamı 20-30 binler çıkararak ekonomiye de kazandıracağız

Daha fazla üretimin gerçekleşmesi gerektiğini belirten Şahin, "İşin başka bir ayağında; Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız özellikle SGK alımları yaparken öncelikli olarak iç üretimi desteklemesi noktasında bir düşüncemiz var. Bunu sağlayabilirsek en azından iç üretim desteklenmiş olur. Şuan ürettiğimiz ihtiyacımızın ancak yüzde 10'unu sağlıyor. Onun için önü açık bir sektör. Firmalar yeni iş yerlerinin sektöre katılmasından rahatsız değil. Tam tersine bunu arzuluyorlar. Bazen toptan alım olduğunda firmalar bunu karşılayamıyor. Firma sayısı çok olursa bakanlıkların ya da genel sekreterliklerin talepleri karşılanacak, böylece birlikte dışarıdan alımın önüne geçmiş olacağız. 2017'den itibaren şehir hastaneleri açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden beri önemsediği şehir hastaneleri yavaş yavaş açılıyor. Bunların ihtiyacı olan malzemelerin iç piyasadan temin edilmesi gerekiyor. Eğer bunları dışarıdan alırsak yurt dışına döviz çıkışı söz konusu olacak. Onun için Samsun'daki firmalar zihinsel olarak bir hazırlık yapmış durumdalar. Eğer bu ihtiyaçları Samsun'dan karşılayacak olursak hem Samsun hem ülke ekonomisi kazanmış olacak. Samsun'da 15 bin ürün üretiliyor. Ama sağlık sektöründe 500 bin farklı enstrüman kullanılıyor. Onun için biz bu 15 bini 35-40 bine çıkaracağız. Samsun'da şu an istihdam sayımız 2 bin civarında. Bunu 20-30 binlere çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Almanya Tuttlingen'de sadece cerrahi aletler işinde çalışan insan sayısı 105 bin. Halbuki bizim çok işsiz insanımız var. Bunları nitelikli hale getirirsek hem ülkemiz dışarı döviz göndermeyecek hem iç piyasadaki ihtiyacı karşılayacağız. Eğer Samsun bunu başarırsa Türkiye, bölgede hatta dünyada söz sahibi 3 ülkeden biri olacak" şeklinde konuştu.