Vali Şahin: 2 Kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'da çöken binanın bulunduğu bölgeye geldi.

Vali Vasip Şahin:

Binanın yıkımı veya yapımıyla ilgili binadakilerin mutabakat sağlamamasından dolayı bina bugüne kadar gelmiş ve yıkılamamıştır. Şimdi, 21 bina çevresindeki 21 bina tahliye edildi ve orada oturan vatandaşlarımız bizim kamu misafirhanelerimize veya akrabalarınını yanlarına yerleştirildiler. Bundan sonra daha detaylı çalışmalar arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek. Olayda 17 vatandaşımız yaralanmıştır.