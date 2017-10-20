Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vali Tekinarslan, Suriye yerel meclis başkanlarıyla buluştu

Kilis Valisi Tekinarslan, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere, Suriye yerel meclis başkanları ile bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "İstikrar, güven, samimiyet içerisinde ve hep birlikte çalışmaya bağlıdır. Bugün gelinen nokta, dünden daha iyi durumdadır. Yarınların bugünden daha iyi olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Vali Tekinarslan, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere, Suriye yerel meclis başkanları ile bir araya geldi.

Tekinarslan, Polisevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşmeden önceki tablo hakkında Suriye yerel meclis başkanlarına bilgi verdi.

Tekinarslan, Türkiye'nin sınırındaki bölgeleri, terör örgütlerinin zemin bulamayacağı bir alan haline getirmek amacıyla Suriye'de olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin, Suriyeli kardeşlerinden dua ve kardeşlikten başka bir beklentisi olmamıştır"

Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen yardımların karşılık beklenmeden yapıldığını anlatan Tekinarslan, "Türkiye'nin, Suriyeli kardeşlerinden duadan ve kardeşlikten başka bir beklentisi olmamıştır." dedi.

Türk ve Suriye halkının birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tekinarslan, "İstikrar, güven, samimiyet içerisinde ve hep birlikte çalışmaya bağlıdır. Bugün gelinen nokta, dünden daha iyi durumdadır. Yarınların bugünden daha iyi olması temennisinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Suriye yerel meclis başkanları da bölgede yaşanan ortak sorunun elektrik, su ve yol olduğunu belirterek, bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kim bu Osman Kavala? Gözaltına alınmıştı

Kim bu Osman Kavala? Gözaltına alınmıştı

Yeni Torba Yasa'da neler var? Torba yasa nedir?

Yeni Torba Yasa'da neler var? Torba yasa nedir?

Mars'ta görünmez bir manyetik kuyruk keşfedildi

Mars'ta görünmez bir manyetik kuyruk keşfedildi

Derbide 21 futbolcunun ilk heyecanı!

Derbide 21 futbolcunun ilk heyecanı!

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA