Vali Tekinarslan, Suriye yerel meclis başkanlarıyla buluştu

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "İstikrar, güven, samimiyet içerisinde ve hep birlikte çalışmaya bağlıdır. Bugün gelinen nokta, dünden daha iyi durumdadır. Yarınların bugünden daha iyi olması temennisinde bulunuyorum." dedi.

Vali Tekinarslan, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere, Suriye yerel meclis başkanları ile bir araya geldi.

Tekinarslan, Polisevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşmeden önceki tablo hakkında Suriye yerel meclis başkanlarına bilgi verdi.

Tekinarslan, Türkiye'nin sınırındaki bölgeleri, terör örgütlerinin zemin bulamayacağı bir alan haline getirmek amacıyla Suriye'de olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin, Suriyeli kardeşlerinden dua ve kardeşlikten başka bir beklentisi olmamıştır"

Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen yardımların karşılık beklenmeden yapıldığını anlatan Tekinarslan, "Türkiye'nin, Suriyeli kardeşlerinden duadan ve kardeşlikten başka bir beklentisi olmamıştır." dedi.

Türk ve Suriye halkının birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Tekinarslan, "İstikrar, güven, samimiyet içerisinde ve hep birlikte çalışmaya bağlıdır. Bugün gelinen nokta, dünden daha iyi durumdadır. Yarınların bugünden daha iyi olması temennisinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Suriye yerel meclis başkanları da bölgede yaşanan ortak sorunun elektrik, su ve yol olduğunu belirterek, bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.