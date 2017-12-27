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Vali Ünlü 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Iğdır Valisi Ünlü, Anadolu Ajansının 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

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Iğdır Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ünlü, oylamada yer alan AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Ünlü, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", "yaşam" kategorisinde Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir'de" ve "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy verdi.

 

Fotoğrafların her birinin ilgi çekici olduğunu söyleyen Enver Ünlü, yaptığı bu çalışma için AA'ya teşekkür etti.

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