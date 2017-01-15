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Vali Yurtnaç, vatandaşların sorunlarını dinledi

Halkla iç içe olmak ve halkın sorunlarını tespit etmek amacıyla Yozgat Valiliği Halk GÜnü uygulaması başlattı.

  • YOZGAT (İHA)
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Düzenlenen Halk Günü etkinliğinde yeni açılan bir AVM'de vatandaşlarla bir araya gelen YOzgat Valisi Kemal Yurtnaç, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.
 
  "Gelmeyene Gideceğiz" sloganıyla vatandaşların sıkıntılarına çözüm üreteceklerini söyleyen Vali Yurtnaç, “Vatandaşların isteklerini, arzularını, şikâyetlerini dinlemek, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması için başlatmış olduğumuz Halk Gününün ilkini gerçekleştirdik. Vatandaş ile idareci iç içe olursa meşruiyet artar, güç ve kuvvet artar. Bu maksatla hem vatandaşımızın sorunlarını bileceğiz, vatandaşla bir ve beraber olacağız hem de onların yerine kendimizi koyup onları hissedeceğiz. Hissetmezsek işimizi düzgün ve layıkıyla yapamayız” dedi.
 
  Vali Yurtnaç, halk ile beraber olmayı, halkın içinde olmayı sevdiğini ifade ederek, “Bu tür toplantıları sürekli yapacağız. Bundan sonra ayda bir kez AVM’de, bir kez halk pazarında, bir kez de valilik makamında halkın sorunlarını dinlemek için onlarla beraber olacağız. Ben tüm Yozgatlıları halk buluşması toplantılarına bekliyorum” şeklinde konuştu.

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