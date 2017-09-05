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Valilik: Şırnak’ta 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

Şırnak’ta düzenlenen operasyonda 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede bulunan askeri birlik ve üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları ve Cudi Bestler Dereler bölgesi arasında geçiş yapabilecekleri duyumu üzerine merkez Tahtakayalıkları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlediği belirtildi. Dün saat 19.00’dan itibaren icra edilen operasyonda aynı gün saat 23.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı kaydedilen açıklamada, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kalaşnikof şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet gece görüş cihazı, 2 adet el telsizi, 1 adet lazer metre, 4 adet sırt çantası, muhtelif sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.
 
Açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığınca Boğazören Yaylası bölgesinde arama-tarama faaliyeti icra edildiği de kaydedilerek, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör ve 80 adet Bixi mühimmatının ele geçirildiği bildirildi.

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