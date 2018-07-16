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Valilikten Nurdağı’nda bulunan cisme ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda bulunan cismin bir uydu ya da füzenin motor kısmına ait olduğunu, çevreye herhangi bir kimyasal zarar vermediğini bildirdi.

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Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,”Nurdağı İlçemiz Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşlarımızın ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuştur.  İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekiplerimizce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre bulunan parçaların; bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir.  Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir” denildi.

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