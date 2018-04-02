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Valilik: Hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden, umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. İstanbul Valisi Şahin, 'Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek' uyarısı yaptı.

  • DHA
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Vali Şahin, ehliyet ve pasaportun il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmesinin ilk günü olduğunu belirterek, “Burada amaç bildiğiniz gibi hem emniyetin iş yükünü azaltmak, kendi asli işine döndürmek, bu ağırlık bir iştir idari olarak. Asayişe ya da güvenliğe matuf olmayıp daha çok idari bir işlemdir. Bunu emniyetten alıp nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak" dedi.  
 
Şahin,  "Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek" diye konuştu. 

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