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Ankara Valisi Topaca’nın Twitter hesabı hacklendi

Ankara Valiliğince, Vali Topaca'nın Twitter hesabının ele geçirildiği, vatandaşların bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

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Ankara Valiliğince, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Twitter hesabının ele geçirildiği, vatandaşların bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Topaca'nın Twitter hesabının bugün saat 18.50 itibarıyla hacklendiği" belirtildi.

Bu konuda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların söz konusu paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.

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