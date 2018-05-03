Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı ve minibüsün içerisinde büyükbaş hayvanın bulunduğu fotoğraf dikkat çekti

Van’da meydana gelen 22 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 hayvan, 11 oto ve 1 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi.
 
Çalışmalar kapmasında olayların faili olan E.B., F.K., M.Ö., B.İ., F.K., F.B. ve A.Y. isimli şüpheli şahıslar, 27 Nisan 2018 günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancalara ait çok sayıda fişek, çok sayıda malzeme ele geçirildi. 
 
Şüpheli şahıslardan A.Y. emniyette salıverilirken, diğerleri ise adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan F.B., cumhuriyet savcılığınca, F.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, E.B., M.Ö., B.İ. ve F.K. tutuklandı. 
 
Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı ve minibüsün içerisinde büyükbaş hayvanın bulunduğu fotoğraf ise dikkat çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çorum’da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor

Çorum’da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor

Dev gemi boğazı trafiğe kapattı

Dev gemi boğazı trafiğe kapattı

Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?

Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?

Sabunda bile olan kanser gerekçesi

Sabunda bile olan kanser gerekçesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA