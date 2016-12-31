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Van Gölü'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Van'da bugün merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • İHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.
 
 

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