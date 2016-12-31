Van Gölü'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdağ, TBMM Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Akdağ: "Çok güzel bir ameliyat süreci oldu. Ameliyat sonrası da iyi. Herhangi bir problemi yok. Bugün yavaş yavaş oturttular. Yarın inşallah ayağa kaldıracaklar. Durumu iyi. Ailesinden de birkaç kişiyi, kızını, oğlunu görüştürdük" - "Şununla iftihar ediyorum, Türkiye'de sağlık kuruluşları, hekimlerimiz mükemmeli başarıyorlar artık. Bu çeşit bir ameliyatı biz geçmişte Ankara'da bir tek hastanede yapabilirdik, şimdi Türkiye'de en az 50 hastanede yapabiliyoruz"