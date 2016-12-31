Van Gölü'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Van'da bugün merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.