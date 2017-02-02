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Valilik açıkladı: Van için kritik karar!

Van’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne tabi tutulurken; eylem ve etkinlikler de 30 gün süreyle yasaklandı.

  • DHA
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van il merkezi ve ilçelerinde; toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

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