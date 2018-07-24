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Van karayolunda meydana gelen toprak kayması sürücülere zor anlar yaşattı

Van-Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması ile ortalık bir anda toz duman içerisinde kaldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ köyü yakınlarından meydan geldi. Dağdan kopan kaya parçaları ve topraklar yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Kırıkdağ muhtarı Necmi Adıyaman ile Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

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