Van karayolunda meydana gelen toprak kayması sürücülere zor anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay, dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ köyü yakınlarından meydan geldi. Dağdan kopan kaya parçaları ve topraklar yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Kırıkdağ muhtarı Necmi Adıyaman ile Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi.