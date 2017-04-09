Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Van merkezde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00:31'de merkez üssü Van merkezde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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