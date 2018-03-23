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Van merkezli 15 ilde TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 12 gözaltı

Van merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van merkezli Isparta, Bitlis, Ankara, Manisa, İzmir, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bingöl, Konya, Kocaeli, Kastamonu, Hakkari ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf ve 4 eski asker gözaltına alındı, ikisi muvazzaf asker 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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