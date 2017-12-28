Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de bir olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.