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Van merkezli DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Van merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Van'da 13, Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de bir olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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