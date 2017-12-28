Van Persie'den elektronik sigara haberlerine yalanlama

Fenerbahçe'nin baş ağrıtan oyuncusu Van Persie tesislerde elektronik sigara içtiği şeklinde basında çıkan haberi Instagram hesabından yalanladı...

Hollandalı oyuncu, "Yine yalan haber. Sırada ne var?" şeklinde açıklama yaptı.

SON OLARAK AĞUSTOSTA FORMA GİYDİ

Tam 4 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Van Persie, son olarak 31 Ağustos’ta Hollanda Milli Takımı’yla 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Fransa’ya karşı oynamıştı. Bu maçta sakatlanan ve 3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti.