Valilik, Van'da öldürülen teröristin terör örgütüyle ilgisi olmayan bir taksici olduğu iddialarını yalanladı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 28 Eylül 2017 tarihinde Erciş ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 terör örgütü mensubundan birinin terör örgütüyle ilgisi olmayan bir taksici olduğu şeklinde gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün sözde Aladağlar grubuna mensup bir grup teröristin, terör eylemi yapmak için Erciş ilçe merkezine geldikleri duyumunun alınması üzerine; güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli önlemler alınmış ve terör örgütü mensuplarını bulmaya yönelik çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında içerisinde sürücü dâhil 4 kişinin bulunduğu hareket halindeki bir ticari taksi, güvenlik kuvvetlerimizin zırhlı araçlarıyla karşılaşınca geriye doğru manevra yaparak uzaklaşmaya yeltenmiş, bu arada güvenlik kuvvetlerimiz tarafından şahısların aracı durdurarak, araçtan çıkmalarına yönelik anons yapılmış, ancak araçtaki silahlı kişiler araçtan inerek kaçmaya çalışmış, aracı süren kişi ile birlikte iki kişi polise ateş açmıştır. Yaşanan kısa süreli çatışma neticesinde, araçtan inen 4 kişiden silahla mukavemet eden iki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, etkisiz hale getirilen kişilerin Önder Polat ve Zafer Ceylan isimli terör örgütü mensupları oldukları anlaşılmıştır. Yine, taksici olduğu iddia edilen araç sürücüsü Zafer Ceylan’ın kırsalla şehir merkezi arasında irtibat sağlayan, teröristlere yardım eden ve onların ulaşımlarını sağlayan örgüt mensubu olduğu da tespit edilmiştir. Ayrıca, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Zafer Ceylan’ın sağ elinde dolu vaziyette bir tabanca, sol elinde ise pimi çekilmemiş bir el bombası olduğu da tevsik edilmiştir. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, operasyonda etkisiz hale getirilen Zafer Ceylan’ın bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi masum bir taksici olmadığı, bilakis PKK/KCK terör örgütünün Erciş ilçe yapılanması içerisinde yer alan, kırsalla şehir arasındaki irtibatı kuran ve örgüte ulaşım dahil birçok yardımı yapan bir örgüt mensubu olduğu, ayrıca operasyon sırasında polise ateş açtığı ve üzerinden tabanca ve el bombası çıktığı tespit edilmiştir. Bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan bu gerçek dışı haberlerin, başarılı operasyonlar yapan güvenlik kuvvetlerimizin motivasyonunu bozmayı ve terörle mücadeleyi akamete uğratmayı hedefleyen provokasyon amaçlı haberler olduğu değerlendirilmekte ve bunlara itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.