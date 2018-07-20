Van'da 101 yabancı yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 101 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 101 yabancı uyruklu yakalandı.
Başkale Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Meydan mevkisinde iki grubu fark etti.
Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 14'ü kadın 11'i çocuk 101 kaçak hakkında işlem yapıldı.
Güvenlik güçlerince yemek ikram edilen yabancı uyruklular, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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