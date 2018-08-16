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Van'da 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan koyun yüklü kamyonda arama yaptı.      
 
Narkotik köpeği "Alfa"nın kullanıldığı aramada, aracın kasasındaki kalasların arasına gizlenmiş 200 paket halinde 104 kilo 735 gram eroin bulundu.      
 
Sürücü H.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.   

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