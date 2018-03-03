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Van'da 12 kişilik minibüste 24 kaçak yakalandı

Van'da şüphe üzerine durdurulan 12 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 24 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurdukları 12 kişi kapasiteli minibüste arama yaptı.

Aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve minibüse sıkıştırılarak bindirilmiş Afganistan uyruklu 24 kaçak yakalandı.

Yabancı uyruklular jandarmadaki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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