Van’da 15 Temmuz resim sergisi açıldı

Çaldıran ilçesi Gençlik Merkezinde açılan resim sergisinde 15 Temmuz kalkışmasında halkın yaptığı mücadelenin ve yaşanan olayların resimleri sergilendi. Burada konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü münasebeti ile tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de anma programı düzenleniyor. Bundan iki yıl önce ülkemiz maalesef kendi içinde zuhur eden bir grubun ihaneti ile karşı karşıya geldi. Bu ülkenin tankıyla topuyla uçağıyla silahıyla bağrından vurulmaya çalışıldı. Bu millet esir alınmaya çalışıldı ama milletimiz tarih boyunca gerektiği yerde ve zamanda göstermiş olduğu feraset, cesaret ve fedakarlık sayesinde bir kez daha bu kötü emelli grupları hakkettikleri cezayı vermişler ve defedilip asıl hakkettikleri tarihin karanlık sayfasına gömülmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak karşılaştığımız ilk hamle olmadığı gibi son hamle de olmayacaktır. Bu coğrafyada her zaman böyle hadiselerle karşılaşılmıştır ama ama bu hadiseleri de sahip olduğu feraset ve cesaret sayesinde bertaraf edebilmeyi bilmiştir aziz milletimiz. Bu gün bize düşen bu feraset ve cesareti çocuklarımıza aşılamak. Gelecekte olabilecek bu tür hadiselerin bertaraf edilmesi konusunda ve onlara bir daha bu tür fırsatları vermemek olmalıdır. Yüzyıllar önce olduğu gibi iki yıl öncesine de şahitlik yaptığımız hainlerin kalkışmasına izin vermediği gibi yarınlarda da vermeyecektir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devleti birçok düşmanla mücadele ettiğinin altını çizen Kaymakam Dundar, “Bu düşman o kadar sinsiki sureti haktan görünüp aslında batıla hizmet eden öyle sinsi kahpe düşman görülmemiştir. Tarih ilk defa böyle bir kahpeliği yazdı. Bizi inancımızla değerlerimizle dilimizle zehirleyip suistimal edip çocuklarımızı elimizden alan, devletimizi elimizden alan, hükümetimize hatta Cumhurbaşkanımıza aile fertlerinin canlarına kastedecek kadar gözü dönmüş bu fetoco teröristler maalesef bizim içimizden zuhur etti. Bizim sahip olduğumuz inanç değerlerimizle din kisvesi altında vurmaya çalıştı. Bu hadiseler hep olduğu gibi olmaya devam edecektir. Bizim çocuklarımıza kendimizin sahip çıkması lazım. Eğer çocuklarımızın edep ve terbiyesine bizler sahip çıkmazsak birileri çıkıp sahiplenerek şahitlik yaptığımız olumsuzluklara yine şahitlik yapmak zorunda kalacağız. Terörist grupların çocuklarımızı zehirlemelerine izin vermemeliyiz. Yapılan kalkışmada ülkesine sahip çıkmak adına şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu onların yüzü suyu hürmetine bu güzel günleri yaşıyoruz. Bu ülke sadece bizim ülkemiz değil bu ülke gönül coğrafyamızın da ülkesidir, devletidir. Bu gün dünyanın neresinde bir mazlum varsa bu ülkeyi, hükümeti çare olarak görüyor. Milyonlarca Müslüman bizim çatımız altında hayatlarına devam ediyor. Bizlerin gidebileceği sığınabileceği başka bir yer daha yoktur. Bu ülke milyonların şehit edilmesi, gazi olması ile inşa edilmiştir. Bu miras geleceğimiz olan nesillerimize devretmek için kendimize irademize birlik beraberliğimize karşı yapılan saldırılara karşı tek vücut olmamız lazım. Gelecek çocuklarımızı bilinçli yetiştirerek inşallah daha güçlü sağlıklı nesillerle yaşamımıza devem edebiliriz 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet minnetle anıyor, gazilerimize sağlık sıhhat hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim ülkemize karşı düşmanlık besleyen terör örgütlerine, her türlü düşmana fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

Etkinlik öğlen namazında camilerde Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunması ve şehit yakınları ve gazilere verilen öğlen yemeğinin ardından sona erdi. Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Erkan Sarı, Adli hakimler Cihat Ramazan Yılmaz, Musa İncekan, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri muhtarlar ve halk katıldı.