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Van'da 156 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarmanın takibe aldığı araçta yapılan aramada 156 kilo eroin ele geçirildi. Takip edilen araçta kaçmaya çalışan 1'ii İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar üzerine Başkale İlçesi Hatipova Mahallesi'nden hareket eden araç takip edilmeye başlandı. Araç, Van-Hakkari karayolunda durdurularak dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 156 kilo eroin ele geçirilirken, uyuşturucu yüklü araçtan kaçmaya çalışan biri İran uyruklu 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

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