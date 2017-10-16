Van'da 156 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 156 kilogram eroin ele geçirildi.
- AA
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, batı illerine yüklü miktarda eroin sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda, Başkale ilçesine bağlı Hatipova Mahallesi'nde takibe aldıkları otomobili Hakkari-Van karayolunda durduran ekipler, dedektör köpekleri de kullanarak yaptıkları aramada paketlenmiş halde 156 kilogram eroin buldu.
Otomobilden kaçmaya çalışan biri İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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