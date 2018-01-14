Van'da 18 bin 535 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, Muradiye, Çaldıran ve Gevaş ilçelerindeki uygulama noktalardında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüpheli bazı araçlarda yapılan aramalarda toplam 18 bin 535 paket kaçak sigara ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.