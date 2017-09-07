Van'da 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Van'ın Özalp ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van-Özalp karayolunda kaza nedeniyle trafik kısmen sağlanıyor.
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