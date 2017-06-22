Van’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Van’ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- İHA
Genel Kurmay başkanlığından yapılan açıklamada, “Van’ın Başkale ilçesinde arazi araması icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışma sonucu iki terörist etkisiz hale getirilmiş, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 230 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet dürbün ele geçirilmiştir” denildi.
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