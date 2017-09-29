Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van ili Erciş ilçesinde devriye görevi ifa eden ekiplerimiz ile BTÖ mensuplarının karşılaşması sonucu çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.