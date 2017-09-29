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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Erciş ilçesinde devriye faaliyetleri ifa ettikleri sırada PKK'lı teröristler ile karşılaşan polis ekipleri, çıkan çatışmada 2 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van ili Erciş ilçesinde devriye görevi ifa eden ekiplerimiz ile BTÖ mensuplarının karşılaşması sonucu çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

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