Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Erciş ilçesinde devriye faaliyetleri ifa ettikleri sırada PKK'lı teröristler ile karşılaşan polis ekipleri, çıkan çatışmada 2 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van ili Erciş ilçesinde devriye görevi ifa eden ekiplerimiz ile BTÖ mensuplarının karşılaşması sonucu çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
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